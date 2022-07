Lazio, Pancaro: "Sarà corsa a tre per il quarto posto nella prossima stagione"

TUTTOmercatoWEB.com

Manca poco meno di un mese all'inizio della nuova stagione che prenderà il via il prossimo 13 agosto. Tutti i club di Serie A si preparano al meglio e tra questi c'è anche la Lazio che sta per completare il suo ritito a Auronzo di Cadore. Proprio un ex biancocelste, Giuseppe Pancaro, ai microfoni di TMW Radio ha detto la sua su chi potrà il prossimo anno centrare il quarto posto: "In questo momento non vedo una vera e propria favorita. Lazio e Roma si sono mosse bene mentre il Napoli ha perso un giocatore difficilmente sostituibile come Koulibaly. Penso comunque che sarà una corsa a tre per il quarto posto, visto che Juventus e milanesi sono più avanti".