Lazio Paracadutismo, conquistati quattro titoli e stabiliti nuovi record: i dettagli

Gradissimo successo per la Lazio Paracadutismo che, ai Campionati Italiani svolti a Fano, ha conquistato quattro titoli assoluti e stabilito altrettanti record Nazionali. Le discipline coinvolte sono quelle di Speed Skydiving e Wing suit. Luca Sala ha brillato in tutte le e tre le discipline delle Wing Suit, distanza-tempo-velocià. Lo stesso ha fatto Mascia Ferri che si è classificata seconda nella graduatoria internazionale femminile e quinta in quella del Campionato Italiano Open. Si è distinto anche Lino Della Corte che però, per pochi decimi, non è riuscito a salire sul podio. Ma non finisce qui, i tre atleti dovranno riprendere in fretta gli allenamenti perché tra meno di un mese saranno impegnati nella Coppa del Mondo e nel campionato Europeo.

