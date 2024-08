Lazio, parla Damiani: "È presto per i giudizi. Su Folorunsho dico che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In collegamento a Radio Laziale è intervenuto l'ex calciatore Oscar Damiani che ha toccato alcuni temi relativi al mondo Lazio e al calciomercato biancoceleste. Questo il suo giudizio sulle prime uscite della formazione di Baroni: "Non ho visto le partite della Lazio. Ogni giudizio comunque è prematuro, siamo al calcio d'agosto. La società ha lavorato bene, siamo fiduciosi, aspettiamo. Il campionato è iniziato da pochissimo, è ancora difficile capire le squadre come giocano e i loro passi falsi. Nel calcio si oggi è importante stare bene a livello atletico, ci sarà tempo. Folorunsho? Per me è un buon giocatore, sul resto o su altri nomi per la Lazio non mi sento di dare consigli. Il Milan? Ha bisogno di una vittoria, ma ha cambiato molto. Contro la Lazio sarà una partita fondamentale".