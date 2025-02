Lazio, parla Gregucci: "Contro il Napoli non sarà come all'andata, vi spiego"

Lazio - Napoli, atto terzo. Dopo le due vittorie di dicembre in pochi giorni della squadra di Baroni, gli azzurri di Conte tornano all'Olimpico per la gara di ritorno in campionato. Ai microfoni di Radiosei l'ex calciatore Angelo Gregucci ha parlato proprio delle insidie e delle debolezze delle due squadre. Queste le sue dichiarazioni.

“La maturità è un concetto fondamentale nel calcio. Abbiamo visto il Real farla valere, insieme ad un DNA vincente. E’ ciò che deve provare ad aggiungere la Lazio, anche in previsione del match contro il Napoli. Nella squadra di Conte ci sono tanti giocatori che sanno come si vince uno Scudetto. Le assenze sono un tema, anche Conte sta pensando ad un cambio di modulo in virtù degli infortuni".

"Non dobbiamo pensare di giocare la stessa gara dell’andata, non è un vero riferimento. Sarà un Napoli diverso, io mi aspetto una linea a 3 difensiva con Mazzocchi a tutta fascia. Occhio alla carta Raspadori. Lukaku negli anni ha perso la profondità, anche se resta bravissimo nella difesa palla. Sarà complicato prendere i loro esterni, per via di questo probabile cambio di modulo".

"La Lazio soffre i cross sul lato debole, potremmo giocare speculari al loro modulo con la scalata di Isaksen e un Marusic più bloccato. Lobotka è un altro fattore: servirà un grande lavoro per coprire la loro regia, come fu nell’andata con gli attaccanti. Loro portano tanti uomini a saltare in area, hanno chili e centimetri per attaccare la porta così”.