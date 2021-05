Lazio, parla il preparatore atletico di Correa: "Ha lavorato al meglio per il finale di stagione"

Tra i segreti di questo finale di stagione per la Lazio c'è sicuramente il rendimento di Joaquin Correa. Il 'Tucu' viene da due doppiette consecutive contro Milan e Genoa e sta spazzando via le critiche di chi lo etichettava come un giocatore poco prolifico davanti alla porta. Nella consueta rassegna stampa di Radiosei vengono riportate le parole del suo preparatore atletico personale, Pablo Dip, che ha parlato così dell'argentino: "È sempre rimasto concentrato e non ha mai smesso di lavorare per la squadra. Voleva arrivare al meglio nel finale di stagione per conquistare la Champions. Ci vediamo 2 o 3 volte a settimana, in base agli impegni della Lazio. Cerchiamo di stimolare tutti gli aspetti, ma principalmente ci concentriamo sulla prevenzione degli infortuni e sulla forza esplosiva, una delle sue qualità migliori. Luiz Felipe? Sta molto meglio, è un ragazzo con la testa giusta e una forte personalità".

