Lazio, parla l'ex Bonanni: "Con l'Atalanta senza Immobile? Ecco cosa deve fare Sarri"

La Lazio non potrà contare sui gol di Immobile contro l'Atalanta. E' notizia di oggi l'entità dell'infortunio del bomber biancoceleste. A TMW Radio l'ex Bonanni ha detto, a parer suo, come si dovrebbe muovere Sarri per ovviare a questa assenza pesante nel match in programma al Gewiss Stadium: "Non penso che sia la partita giusta per Sarri per cambiare tanto e piazzare Milinkovic davanti. Mi aspetto una partita importante di entrambe le squadre. La Lazio viene da una sfida con l'Udinese che è la fotocopia di questa. Pure questa può essere importante per il futuro di entrambe".