Lazio, parla l'ex Inter Stringara: "Ecco come si battono i nerazzurri..."

Dopo la brutta figura di mercoledì contro l'Atalanta, la Lazio è chiamata a reagire. Domenica all'Olimpico arriva l'Inter di Antonio Conte, un test difficile ma un'occasione ghiotta per risalire subito la china. Ai microfoni di Radiosei l'ex nerazzurro Paolo Stringara ha presentato la partita, svelando quale potrebbe essere per lui la chiave del match. L'attuale allenatore si è poi soffermato anche sulla Champions e sul campionato di quest'anno.

IL CAMPIONATO - "L’anno scorso per merito della Lazio prima del lockdown e dell’Atalanta dopo la Juventus non ha ammazzato il campionato. Anche quest’anno mi pare possa essere un’annata più equilibrata per la gioia di tutti, ne gioverà tanto lo spettacolo. Pronostico? Atalanta e Inter a pari merito, poi Juventus e Napoli."

CHAMPIONS - "Quando hai delle squadre variegate come l’Inter, la Lazio e le altre italiane puoi far bene. Nei pronostici mai dire mai, abbiamo visto l’Atalanta l’anno scorso. L’importante è avere la testa giusta."

LAZIO-ATALANTA - "La Lazio deve dare un segnale perché contro l’Atalanta è andata male. Non aveva un’idea di gioco e subiva una squadra organizzata che fa degli esterni la sua forza. Non mi ha dato l’idea di avere un concetto di gioco. Se guardi i singoli sulla carta non c’è partita tra le due perché la Lazio ha dei giocatori fenomenali, quello che ha fatto la differenza è stata l’organizzazione."

LAZIO-INTER - "La Lazio del pre lockdown ha fatto vedere un buon calcio, leggero, senza troppi tatticismi ma spettacolare. Dopo doveva subentrare qualcos’altro, quando le cose non vanno bene deve esserci un copione su cui appoggiarsi. Ora vedremo qual è la Lazio di quest’anno, contro l’Inter sarà la riprova. L’Inter ha una rosa ampia e il gap con la Juventus si è quasi livellato. È uno squadrone che quest’anno deve almeno lottare fino all’ultimo per lo scudetto. Non è una partita facile per la Lazio, ma neanche per l’Inter lo sarà. Come si battono i nerazzurri? Con un’ottima difesa e un buon attacco. Immobile negli spazi è devastante e la difesa dell’Inter non è imperforabile, basti pensare che ha subito 5 gol nelle prime due partite. Non ha ancora tutti i meccanismi rodati, non è imbattibile."

