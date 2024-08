Lazio, parla Zauli: "Baroni in panchina è un cambio interessante..."

L'ex allenatore del Crotone Lamberto Zauli è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per parlare della prossima stagione di Serie A e non solo. In particolare si è soffermato sui nuovi allenatori delle big del campionato, tra cui anche su Marco Baroni passato alla Lazio dal Verona. Ecco cosa ha detto: "Il Napoli è ripartito da Conte, ma anche la Juventus, il Bologna, il Milan, la Lazio di Baroni…Da tifoso del calcio tutti questi cambi sono assai interessanti”.