Lazio - Parma, i convocati di D'Aversa: fuori un big a centrocampo

Sono 22 i calciatori convocati da D'Aversa per il match di mercoledì sera contro la Lazio, valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. All'Olimpico il Parma, già retrocesso in Serie B, fa visita ai biancocelesti che vogliono tenere vivo il sogno Champions. Di seguito gli uomini scelti dal tecnico crociato che ha scelto di non convocare un suo titolarissimo a centrocampo: Juraj Kucka.

Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Balogh, Bani, Busi, Dierckx, Gagliolo, Laurini, Osorio, Valenti, Zagaritis;

Centrocampisti: Camara, Grassi, Hernani Jr, Kurtic, Sohm;

Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Gervinho, Pellè.