Lazio - Parma, Inzaghi tabù per D'Aversa: i numeri

Lazio - Parma è stata anche la sfida tra i due tecnici: Simone Inzaghi e Roberto D'Aversa. Il piacentino, con la vittoria di ieri in Coppa Italia, ha battuto il mister del gialloblù 6 volte su 6. I due si riaffronteranno in campionato, per l'ultima volta in questa stagione, durante la 36^ giornata in programma il 12 maggio 2021.

I PRECEDENTI - I due tecnici si sono affrontati per la prima volta nella stagione 2018/19, quando i biancocelesti hanno vinto per 0-2 al Tardini. Il ritorno all'Olimpico è finito 4-1 per i capitolini grazie alle reti di Marusic, Lulic e doppietta di Luis Alberto. Nella stagione seguente i crociati hanno perso entrambi i confronti 2-0 e 1-0. Poi le sfide di quest'anno, tutte a favore dei biancocelesti: prima il 2-0 in casa del Parma, poi il 2-1 di ieri all'Olimpico. In totale D'Aversa ha subito da Inzaghi 13 gol, segnandone solo 2.

