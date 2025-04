Lazio - Parma, variazioni dei parcheggi: le info per i tifosi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista della sfida col Parma, in programma domani all'Olimpico, la Lazio comunicato delle variazioni in merito ai parcheggi per i tifosi. Di seguito quanto si legge nella nota: "La S.S. Lazio in relazione ai disagi dovuti ai lavori per gli Internazionali di tennis, comunica che in occasione di Lazio-Parma in programma lunedi 28 aprile alle ore 20:45, i possessori dei pass parcheggio di Viale delle Olimpiadi (B1 e B2) potranno usufruire in alternativa dei parcheggi in via Salvatore Contarini vicino allo stadio dei marmi fino ad esaurimento posti".

