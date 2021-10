Lazio, Parolo a bordo campo... Con la crostata di Giocondo - FOTO

Ne ha parlato più volte Marco Parolo da quando è cominciata la sua esperienza a DAZN, l'ha sponsorizzata sugli schermi di tutti gli italiani e ora l'ha anche mostrata: è la crostata di Giocondo, cuoco della Lazio praticamente da una vita. L'ex giocatore biancoceleste ha infatti cominciato il prepartita di Lazio - Inter con una crostata fatta di Giocondo in mano, in maniera un po' scherzosa ma anche per dimostrare che la "leggenda" del dolce ormai famoso è realtà. Un ingresso in pieno stile Parolo, come ha dimostrato già in diverse occasioni da quando fa parte del team della piattaforma di streaming.