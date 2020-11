Lazio, partenza a rilento in campionato: mai così male nell’era Inzaghi

Un avvio di Serie A con molti alti e bassi per la Lazio che ha alternato ottime prestazioni ad altre decisamente sottotono come quella di oggi contro l'Udinese. Prestazione deludente per i ragazzi di Inzaghi che cade sotto i colpi di De Paul e compagni. In queste prime 9 partite di campionato, i biancocelesti hanno collezionato solo 14 punti. È la peggior partenza della Lazio nell’era Inzaghi e nelle ultime 11 stagioni. Di seguito il dato.

PUNTI DOPO 9 GIORNATE

15▪️2016/17

22▪️2017/18

18▪️2018/19

15▪️2019/20

14▪️2020/21

