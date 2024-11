Lazio, Pastore: "Taty rivelazione. Squadra che vince partite non scontate"

La Lazio vince ancora, non può più essere ignorata. Giuseppe Pastore, durante la puntata di "Fontana di Trevi" con Riccardo Trevisani e Fernando Siani, ha parlato di una Lazio fuori pronostico tra le prime posizioni e di un Castellanos rivelazione della stagione. Ecco di seguito le sue parole: "La Lazio ha una condizione atletica notevole. Non solo Taty che gioca sempre. Baroni non lo toglie mai e credo sia una delle migliori rivelazioni nel delta 23/24 e 24/25. Abbiamo visto giocatori cresciuti molto rispetto alla stagione scorsa, ma come Castellanos nessuno. Forse ha le spalle più leggere dopo l'addio di Immobile. La Lazio vince le partite che deve vincere ma non è per nulla scontato. Si trova fuori pronostico a lottare nelle primissime posizioni. 9 punti tra Genoa, Como e Cagliari. Partite facili direte, ma non è mai facili affrontare certe squadre. Basti guardare Inter - Venezia".