Lazio, Patric a LSC: "Spero di rimanere tanti anni. Il Bayern? Un sogno..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Parla anche Patric, direttamente dalla cena di Natale della Lazio a Spazio Novecento. Il difensore spagnolo è stato intervistato dai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue parole sulla stagione in corso e non solo: "Un bilancio del 2023? Lo scorso anno abbiamo fatto un grandissimo campionato. Quello attuale purtroppo non è iniziato bene ma abbiamo comunque raggiunto un traguardo fondamentale come gli ottavi di Champions League".

SORTEGGIO CHAMPIONS - "Giocare contro il Bayern Monaco è il sogno di ogni bambino. Per noi e per i tifosi sarà una partita importante. In Serie A non stiamo andando bene ma ora sono sicuro che giocando meno gare ravvicinate riusciremo a risalire. Ho tanta fiducia in questa squadra".

IL SUO BILANCIO - "A livello personale sono felice di poter dare il mio contributo alla Lazio e spero di rimanere tanti anni in biancoceleste. Nella vita le cose più importanti sono la salute, l’umiltà e la famiglia e il Natale è speciale perché regala sempre l'occasione per stare insieme".