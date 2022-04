Lazio, Patric in Paideia: nel pomeriggio controlli per il difensore

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ottimismo per Patric. Il difensore della Lazio si è fermato al 43' nella sfida di sabato contro il Torino chiedendo il cambio. Il problema sarebbe alla coscia sinistra, ma non dovrebbe essere qualcosa di allarmante. Sarri è tranquillo nonostante lo spagnolo non si sia allenato oggi. Anziché a Formello, il calciatore era in Paideia per dei controlli medici. Le sue condizioni verranno monitorate, ma dovrebbe esserci per la sfida con il Milan.