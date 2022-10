Lazio, Pazzini e Floccari sul vice Immobile: "Manca un attaccante come Caicedo"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Nel pre partita di Lazio - Spezia, nello studio di Dazn Giampaolo Pazzini e Sergio Floccari hanno parlato del mercato della Lazio, soffermandosi principalmente sul tema del vice Immobile.

PAZZINI - "Manca un vice Immobile. La Lazio ha questo problema importante. Cancellieri è un esterno, un falso nove, non una punta".

FLOCCARI - "Per una squadra come la Lazio la mancanza di un vice Immobile alla lunga potrebbe essere un problema. Per gli obiettivi che ha manca un calciatore funzionale e che abbia caratteristiche alla Caicedo".