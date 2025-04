Lazio, Pedro a LSC: "Un punto che non serve a niente. Se vogliamo la Champions..."

Termina per 2-2 il monday night all'Olimpico. Non sono bastati i due gol di Pedro arrivati nel finale contro il Parma per superare la Roma e Bologna e accorciare la corsa per la Champions raggiungendo la Juve. Per Baroni solo un punto. Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto lo spagnolo:

“Peccato perché abbiamo lasciato scappare una opportunità unica, dobbiamo migliorare e non sbagliare. Abbiamo fatto lo sforzo di rimontare, peccato non ottenere i 3 punti era importante per rimanere agganciati. Abbiamo fatto una bella partita abbiamo concesso due errori in costruzione, sono usciti molto bene e hanno fatto gol. Peccato non averla ribaltata, ne mancano 4 non possiamo sbagliare adesso. Gol? Sono contento di aiutare la squadra con i miei gol peccato non aver vinto. La verità è che questo pareggio non serve tanto.

Maturità della squadra? Può essere, abbiamo iniziato forti poi dopo abbiamo subito la concentrazione che si è abbassata nella prestazione e il livello. Alla fine la squadra ha preso molti giovani, manca tempo per dare questa maturità, ma all’inizio sembrava che la squadra fosse più aggressiva e compatta. Soprattutto a recuperare la palla, ora abbiamo lasciato da gennaio un po’ questi aspetti. Dobbiamo finire le ultime 4 nel miglior modo, non possiamo sbagliare nulla e fare tanti punti se vogliamo la Champions".