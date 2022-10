Lazio, Pedro confessa: “Ecco perché ho lasciato il Barcellona”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo una lunga permanenza al Barcellona, Pedro ha deciso di voltare pagina e proseguire la sua carriera in giro per l’Europa. Prima il Chelsea dove ha vinto l’Europa League sotto la guida di Sarri, poi l’esperienza poco fortunata alla Roma e infine, l’inizio della sua entusiasmante avventura alla Lazio di nuovo insieme al tecnico toscano. Nonostante il passare del tempo, l’affetto dello spagnolo verso il club blaugrana è sempre forte e a distanza di anni, come riporta FutbolRed, è tornato sull’argomento per rivelare i motivi che lo hanno spinto ad andare via. Queste le sue parole: “Sarebbe stato più semplice restare e continuare a vincere, ma era giunto il momento di provare nuove esperienze altrove”. L’attaccante ha affermato che non si sentiva più al centro del progetto, malgrado questo però parte del suo cuore resterà per sempre li.

