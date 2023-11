Lazio, Pedro: "Pochi gol? Facciamo autocritica, forse è questione di..."

Pedro presenta Lazio-Celtic. Tanti i temi trattati dall'attaccante spagnolo alla viglia del match di Champions League. Tra questi la difficoltà della squadra nel trovare la via del gol. Davvero poche le reti messe a segno sin qui dai biancocelesti, Pedrito fa fatica a spiegare il motivo: "Non lo so perché sta succedendo. Sappiamo che dobbiamo migliorare, forse è anche una questione di gioco. Sotto tutti gli aspetti stiamo lavorando tutti i giorni. Non ci dobbiamo nascondere, dobbiamo fare autocritica. L'anno scorso eravamo forti in avanti, quando ci capitava un'occasione andava nello specchio della porta, quest'anno non succede. Dobbiamo cercare di essere più aggressivi".