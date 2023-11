Lazio, Pedro ricorda il gol al Celtic Park: "Segnare con questa maglia..."

Serie A per un attimo da parte, torna la Champions. Penultima giornata della fase a gironi in cui la Lazio ritrova il Celtic dopo il 2-1 in rimonta in terra scozzese. A decidere quel match fu il colpo di testa nel recupero di Pedro, in gol anche nella partita successiva contro il Feyenoord. L'attaccante soagnolo, nel corso della conferenza stampa, ha ricordato quella gioia incredibile del Celtic Park alla vigilia di una gara fondamentale per la sua squadra: "Per me è stato speciale. Segnare è sempre molto bello con la maglia della Lazio, lo stesso in Champions, ancora di più all'ultimo minuto. Poi la festa sotto il settore con i tifosi della Lazio, speriamo di vivere un'altra serata così speciale".