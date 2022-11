Lazio, Pellegatti: "Sarri bravo anche senza Immobile. Ecco che voto gli do..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Sarà un lungo stop per la Serie A, una pausa senza precedenti che consentirà lo svolgimento del mondiale in Qatar. Nel frattempo, in attesa dell'inizio della competizione, si iniziano a tirare le somme sull'avvio di stagione delle squadre italiane. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista e noto tifoso milanista Carlo Pellegatti ha dato la sua valutazione alla Lazio e, soprattutto al suo allenatore: "A Sarri do 7 perché la Lazio ha trovato una certa continuità. Senza Immobile è stato bravo a fare punti. Mourinho? Sul piano del gioco decisamente 5, perché non è una Roma divertente".