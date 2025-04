Lazio, Pellegrini a LSC: "Ci teniamo la prestazione, ora testa a giovedì". E sui tifosi...

La Lazio non va oltre il pareggio, il derby all'Olimpico finisce 1 a 1. Al gol di Romagnoli ha risposto Soulé. Al termine della sfida, ai microfoni ufficiali del club, è intervenuto Luca Pellegrini che ha commentato così la partita e la prestazione della squadra. Le parole del terzino: "Purtroppo non abbiamo concretizzato tutte le occasioni che abbiamo avuto, ogni partita diventa così nel finale di stagione. Loro hanno avuto solo un’occasione prima del capolavoro di Soulé. Mandas è stato bravissimo, la cosa che ci teniamo di positivo è la prestazione. C’è rammarico per la classifica, ma non abbiamo tempo per pensare a questo. Giovedì c’è una partita importantissima”.

“Con questo pubblico qua siamo molto avvantaggiati. Prendiamo le cose positive e ce le teniamo strette ma non possiamo accontentarci. Finora abbiamo pensato al derby, al triplice fischio abbiamo penato subito a giovedì. Vincere avrebbe dato entusiasmo, ma una prestazione così dà consapevolezza”

“Sono carico, tantissimo. Tralasciando le polemiche sterili, giovedì abbiamo una partita a cui darà il mio contributo anche se dalla tribuna.adesso ci dobbiamo unire tutti, ci aspetta il finale di stagione, non dobbiamo pensar a cose superflue ma al campo. Dobbiamo raggiungere tutti gli obiettivi prefissati, c’è poco da parlare e tanto da fare”.

“La lucidità e l’equilibrio diventano forza in questo finale, non dobbiamo farci prendere dall’emotività. Tutti vogliamo vincere, soprattutto giovedì ma la cosa da fare non è andare allo sbaraglio. Sicuramente ce lo dirà il mister, ma l’emotività deve lasciare spazio alla lucidità in alcune situazioni”.

