Lazio, Pellegrini: "Rinnovo di Inzaghi segnale forte, quarto posto obbligatorio"

Nuovo campionato, nuovi obiettivi: la Lazio è pronta a ripartire. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto l'ex calciatore italiano Luca Pellegrini: "Il rinnovo di Inzaghi è un segnale di continuità da parte della società, un ottimo segnale in vista della prossima stagione. Potrà valorizzare ancora di più i calciatori biancocelesti in rosa con la voglia di stupire sempre di più ed ottenere grandi risultati. Ormai conosce alla perfezione l’ambiente e gli elementi a sua disposizione, ci sono tutte le prerogative per disputare una splendida annata. Sarà sicuramente un grande vantaggio. Si dovrà per forza puntare al quarto posto, l’ultimo valido per la Champions League. Ora bisognerà operare con intelligenza sul mercato per dare l’opportunità ad Inzaghi di avere una rosa ancora più competitiva e che possa lottare sempre al 100% per vincere le partite".

