Lazio, Pellegrini si affida al tempo: il messaggio per i tifosi - FOTO

Lampo positivo per Igor Tudor nella sgambata odierna. La Lazio è tornata nel centro sportivo di Formello per svolgere una nuova seduta preparatoria in vista della sfida contro la Juve, in programma sabato all'Olimpico. Oltre ai ritorni di Hysaj, Marusic e Guendouzi dalle Nazionali e Patric in gruppo, Luca Pellegrini ha ripreso a correre in modo differenziato dopo la distorsione alla caviglia sinistra durante la partita con il Frosinone. Il difensore della Lazio non ci sarà contro i bianconeri perché squalificato, ma sui social il giocatore non demorde e si affida al tempo, sperando che questo possa rivelarsi suo alleato per un recupero lampo in vista dei prossimi impegni biancocelesti. Qui sotto lo scatto social: