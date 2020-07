Lazio, pericolo diffidati: 3 giocatori a rischio squalifica

Immobile e Caicedo hanno scontato la squalifica nella gara interna contro il Milan. Le loro assenze sono risultate determinanti per i biancocelesti. Ora rimangono altri tre giocatori importanti in diffida che sono a rischio squalifica. Si tratta di Acerbi, Cataldi e Lazzari, a quota 4 cartellini gialli. Nel match odierno contro il Lecce dovranno stare attenti a non rimediare l’ammonizione. Nella partita successiva di Serie A, la Lazio affronterà una squadra in forma come il Sassuolo e sarà importante per Inzaghi avere tutti gli effettivi a disposizione.

