Lazio, pericolo diffidati in Europa League: chi rischia di saltare il Braga

Attenzione ai cartellini. Non solo in campionato, ma anche e soprattutto in Europa League. La Lazio si prepara a giocare le ultime due partite della prima fase. Il 23 gennaio all'Olimpico, infatti, arriverà la Real Sociedad di Alguacil. Saranno assenti per squalifica Gigot e Pellegrini, che rientreranno solo il 30 contro il Braga. Nella lista dei diffidati, però, ci sono ancora due nomi che rischiano di saltare la gara in Portogallo. Si tratta di Rovella e Zaccagni: con un altro giallo saranno fuori.