Lazio, pericolo diffidati: tutti i calciatori a rischio squalifica

LAZIO DIFFIDATI - La Lazio, dopo un momento difficile, sembra aver ringranato la marcia giusta. Tre vittorie consecutive hanno rilanciato la squadra di Inzaghi che ha avvicinato la zona Champions. I biancocelesti, però, non possono più permettersi passi falsi e quindi devono curare in maniera maniacale anche i più piccoli dettagli. In quest'ottica anche la lista dei diffidati non va sottovalutata. Domenica le aquile sfidano il Verona e sono tre i calciatori a rischio stop: Acerbi, Caicedo e Fares. I tre dovranno fare attenzione se non vogliono saltare il match contro il Benevento. Tra i campani, impegnati lunedì contro il Sassuolo, sono a rischio Foulon, Hetemaj eTuia.