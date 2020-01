Lazio, Petrucci: "Cataldi è padrone del ruolo. Peserà più l'assenza di Luis Alberto"

Via, ricomincia la Serie A. La Lazio dovrà riprendere da dove aveva lasciato a Cagliari e Riyad. Dalle otto vittorie consecutive e da un momento di forma spaziale, il migliore in Italia. Ma a Brescia non sarà facile. Inzaghi, infatti, dovrà fare a meno di Lucas Leiva e Luis Alberto, oltre a temere per le condizioni di Cataldi e Immobile (che però si stanno allenando in gruppo a Formello, ndr). Ne ha parlato Matteo Petrucci, noto giornalista di Sky Sport, a Lazio Style Channel: "Queste otto vittorie consecutive sono state tutte importanti, oltre che difficili. In alcune partite la Lazio ha saputo soffrire per un pezzo di partita, come a Reggio Emilia e Cagliari. Ogni successo ha portato alla ribalta diversi protagonisti, anche con giocatori meno pubblicizzati come Patric, Lukaku a Firenze, Jony a Cagliari, Caicedo, Cataldi. Le condizioni di Cataldi? Da quello che ci risulta non è nulla di grave, altrimenti non sarebbe nemmeno sceso in campo ad allenarsi. Magari non sarà al 100%, ma dovrebbe essere a disposizione per Brescia. Al di là dell'assenza di Leiva, il Cataldi visto negli ultimi mesi dà ampie garanzie. È un giocatore che ormai è diventato padrone del ruolo. Ha imparato i tempi e ora gioca con meno pressione. Anche Immobile andava valutato vista l'influenza, ma vederlo già in campo è assolutamente positivo".

L'ASSENZA DI LUIS ALBERTO - "Milinkovic sarà la chiave della partita, vista l'assenza di Luis Alberto. Sarà la prima partita in Serie A senza di lui, e in Europa League la Lazio ha vinto solo quando lo spagnolo è entrato in campo. Sono precedenti significativi che fanno capire l'importanza di questo giocatore nell'economia della squadra. Probabilmente è il più importante dei quattro tenori, con tutto il rispetto degli altri. La Lazio comunque si conosce molto bene, tutti i meccanismi e le letture di gioco. Anche avere un regista in più in grado di impostare da dietro come Patric è importante. Sarà in ballottaggio con Luiz Felipe".

