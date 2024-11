Lazio, Petrucci (Sky): "Rovella ha qualità. Champions? Al momento..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sta per finire la sosta e piano piano i giocatori tornano ai loro rispettivi club. I giocatori della Lazio hanno fatto bene e Baroni li aspetta ancora più carichi per preparare la gara contro il Bologna. Matteo Petrucci, giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per parlare di obiettivi, del caso Dia e sulle prestazioni dei nazionali. Ecco di seguito le sue parole: "Dia? Pericolo scampato. C'erano punti da chiarire, oggi si capiranno meglio le sue condizioni ma il pericolo sembra scongiurato. Domani Dia dovrebbe andare in campo con la squadra in vista del Bologna. Rovella? Ieri è entrato in campo molto bene, il centrocampo è un po' mancato. Ha ampi margini di miglioramento, lui cresce di partita in partita. Mi ha colpito il fatto che viene cercato molto dai compagni, vuol dire che c'è rispetto e che hai qualità. Isaksen? Sta trovando continuità, già ha segnato nella scorsa sosta. A me piace molto, si dice che deve crescere un po' di personalità e fare bene in nazionale può aiutarlo. Limiti ammessi da Pellegrini? Importante ammetterlo e riconoscere che si può ancora crescere. Sarà importante vede le reazioni dopo i momenti di difficoltà. La Lazio non deve pensare all'obiettivo Champions League, rispetto agli anni scorsi con la rivoluzione c'è un handicap in più. Deve rimanere spensierata. La Lazio ai nastri di partenza doveva considerare tutti i cambiamenti e partiva dietro, ma si sta dimostrando più forte. Ora però non bisogna dire che la Champions è un obiettivo. Può diventarlo, ma al momento non lo è".