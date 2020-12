Lazio, Piccinini incensa Immobile: “È un giocatore pazzesco con grande dinamismo”

Nel corso del Club su Sky Sport, la Lazio viene elogiata per la grande prestazione messa in mostra oggi contro il Napoli. Un occhio di riguardo anche per la rete sensazionale di Immobile che ha aperto le danze. Di seguito il commento di Sandro Piccinini: "Gol bellissimo di Immobile. È un giocatore pazzesco con un dinamismo incredibile. Non l’ho mai visto stanco, ha anche un’ottima resistenza".