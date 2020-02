Lazio, Piscedda: "Aumenta il distacco con le inseguitrici, vantaggio da gestire"

Il prossimo avversario della Lazio sarà il Parma. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Piscedda: "La Lazio sta andando benissimo, le inseguitrici malissimo. Aumenta il distacco, il valore dei giocatori non può cambiare. I biancocelesti devono solo gestire il vantaggio, anche pareggiare non sempre è un male. Non mi preoccupa il possibile accesso in Champions League. Il Parma è una squadra che si può battere. Jony - Lulic? Può giocare Jony, davanti avrà Iacoponi e non dovrebbe essere un problema. Meglio preservare Lulic per l'Inter".