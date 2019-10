Lazio, Piscedda: "Bene i 3 punti a Firenze, ma se non si batte il Torino..."

Continuità: questa la parola d'ordine che deve risuonare all'unisono in casa Lazio. La vittoria di Firenze non deve risultare un fuoco di paglia, bensì servire da innesco affinché da qui in avanti si possano inanellare quanti più risultati positivi. A tal proposito, l'ex giocatore biancoceleste Massimo Piscedda si è espresso al riguardo ai microfoni di Radiosei: "Era necessario rimettersi in corsa, la vittoria contro la Fiorentina restituisce credibilità alla Lazio e alla sua corsa europea. Senza battere il Torino però c'è il rischio di renderla quasi vana. La spinta di Firenze va sfruttata nelle prossime due gare: credo che la Lazio possa fare almeno 4 punti. Correa sbaglia troppo? Non rinuncerei mai a lui, anche se effettivamente la finalizzazione non è il suo forte. Mazzarri è un buon allenatore, pratico e non esteta del gioco, non ce ne sono tantissimi migliori di lui nel nostro campionato".

