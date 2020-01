Lazio, Piscedda: "Il punto del derby ne vale tre"

Il pareggio nel derby permette alla Lazio di non perdere punti nei confronti di Inter e Juventus. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Piscedda: "Roma aggressiva, ma non bisogna enfatizzare la prestazione giallorossa. Ieri hanno avuto 3 o 4 giocatori con più brillantezza, la Lazio di certo non ha giocato bene e poteva affrontarla in maniera diversa. Un punto è oro, ne vale tre perchè pareggia l'Inter e perde la Juventus. I biancocelesti si sono accorti durante la gara che non poteva vincere, così ha cercato di non perderla. L'errore di Pau Lopez è incommentabile, invece quello di Strakosha ci sta. La traiettoria è letta male dai centrali, il portiere è uscito in ritardo".

