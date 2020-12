Lazio, Piscedda: "In Champions qualificazione meritata. Sul calciomercato..."

L'argomento della settimana in casa Lazio è certamente la qualificazione agli ottavi di Champions League. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com Massimo Piscedda ha parlato del risultato, allargando gli orizzonti al mercato di gennaio: "La Lazio ha meritato l'approdo agli ottavi di Champions, grazie al gruppo e alla compattezza. Ora la Lazio deve migliorarsi per mantenersi a certi livelli. Non credo molto al mercato di gennaio, non vedo grandi giocatori per fare la differenza. Se basta un difensore per lanciare la Lazio in Champions, benissimo. Ma credo vada migliorata tutta la squadra, anno dopo anno. Per ora l'importante è il mantenimento. La rosa della Lazio di adesso in italia va bene, in Europa serve di più".

MURIQI E CAICEDO - "Muriqi finora lo abbiamo visto poco, dovrà giocare dieci gare di seguito e poi giudicheremo l'investimento. Sbagliata un'eventuale cessione di Caicedo? No, perchè se hai investito su Muriqi è lui l'alternativa a Caicedo che è forte, ma non è Lewandowski nè Immobile. Lo lascerei partire perchè hai Muriqi e la sua cessione ti porterebbe anche del denaro".

