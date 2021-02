Lazio, Piscedda: "In difesa diversi problemi, Acerbi a sinistra non ha senso"

La Lazio cade a San Siro contro l'Inter. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Piscedda: "Partita non bella, non mi è piaciuta nessuna delle due squadre. L'Inter non ha fatto nulla per vincere, ma alla fine ce l'ha fatta. Non ha avuto intensità, ha adottato una tattica attendista. La Lazio è mancata soprattutto negli uomini migliori, dietro c'è qualche problema. Acerbi a sinistra non ti dà nulla, deve giocare sempre centrale perché ti limita i danni. Hoedt ha dei limiti, che nella difficoltà emergono. Lui deve essere aiutato, e per questo serve quello bravo al centro della difesa".