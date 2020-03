Lazio, Piscedda: "Inzaghi l'allenatore che sa gestire meglio i giocatori"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Piscedda per parlare di Lazio: "Spero vinca la Juventus con l'Inter, ma la partita più importante del campionato sarà Juventus - Lazio, che si giocheranno lo Scudetto. Per la corsa Scudetto, comunque, meglio essere in due piuttosto che in tre. Inzaghi è l'allenatore che gestisce meglio, sa fare esprimere i giocatori al massimo livello secondo le proprie caratteristiche. Sarri e Conte sono due allenatori che cercano di imporre le loro idee alla squadra. Il vantaggio mentale ce l'ha la Lazio".