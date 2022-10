Lazio, Piscedda: "Lazzari? E' stato antisportivo, l'espulsione è giusta"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio ha giocato il secondo tempo della sfida contro lo Sturm Graz in dieci contro undici, a causa dell'espulsione di Manuel Lazzari per una presunta manata a Prass. Il secondo cartellino giallo porta con sé molti dubbi, come spiegato anche dai giocatori e da mister Sarri al termine della sfida, ma non secondo l'ex calciatore della Lazio Massimo Piscedda che, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha criticato l'atteggiamento del terzino biancoceleste:

"Lazzari doveva essere espulso, non ho dubbi su questo. In campo internazionale certe cose non te le fanno passare. Che l’arbitro sia scarso non ci sono dubbi, ma quel comportamento anti-sportivo in campo internazionale non passa. Io non guardo mai l’arbitro a meno che non faccia cose assurde. La Lazio a me è piaciuta a prescindere dalla direzione. In una situazione di difficoltà numerica ho visto carattere, temperamento e volontà di vincere. Ci stava riuscendo, poi ha pagato degli errori nelle circostanze delle due reti subite. Per il resto la Lazio ha giocato una grandissima partita per atteggiamento e volontà. In particolare, Patric avrebbe dovuto accorciare su Boving in occasione delle due conclusioni dal limite".