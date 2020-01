Lazio, Piscedda: "Nel derby non c'è tattica che tenga, serve cuore"

Passano le ore, il derby si avvicina: la Lazio è concentrata in vista di domenica. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Piscedda: "Mi auguro che sia una bella gara, combattuta. Nella storia il derby di Roma è stato sempre equilibrato, non è come Juventus - Torino. La Lazio in questo momento sta meglio mentalmente, ma la stracittadina fa storia a sè. Credo che nella testa dei giocatori ci sia meno tensione, perchè molti sono stranieri e non lo sentono come dovrebbero. Comunque bisogna giocare con il cuore, non c'è tattica che tenga.

