Lazio, più forte anche della sfortuna: biancocelesti primi per legni colpiti

Oltre ogni limite, anche quello della malasorte. Questa può essere una delle tante definizioni per la Lazio di Marco Baroni, una squadra che ha dimostrato fino ad ora di superare i propri ostacoli, quelli che si poneva da sola come obiettivo, ma anche tutti quelli che provenivano da terzi: dalle squadre avversarie e da quella dose di sfortuna che non manca mai. Sì, perché questa Lazio non solo è gioca bene, segna, vince e ora difende anche, ma ha dimostrato anche di ignorare i segnali di una 'sfiga' che l'ha colpita a più riprese fino a oggi. Basti pensare che, come riporta Il Corriere dello Sport, la squadra di Baroni è quella che ha colpito più legni in Serie A, 12 in totale per una media di quasi un legno a partita e ben 2 in più rispetto al Cagliari secondo con 10 e tre di differenza con la Juve e la Roma per ora ferme a 9.