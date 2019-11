Lazio, Poli: “Immobile? Deve ringraziare i compagni. Sul Sassuolo…”

Fabio Poli, con la maglia della Lazio dal 1985 al 1987, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste. Di seguito, le dichiarazioni dell’ex attaccante: “Giocando con la Lazio non so se manterrà questo tipo di schieramento. I biancocelesti hanno 4 giocatori davanti molto ‘fastidiosi’. Se lasci tanto spazio lì in mezzo, puoi andare incontro a tanti rischi. Non so se farà un centrocampo più robusto, ripartendo magari in contropiede. Caputo? Se gioca davanti come punta da solo non dà riferimenti. Fa tanto movimento, è un giocatore moderno. Immobile? Si può dir ben poco, si può solo continuare ad ammirarlo per le sue prestazioni, per i movimenti che fa in campo. Credo che debba dire grazie ai compagni di squadra, giocando nella Lazio è facilitato, c’è un tipo di gioco adatto a lui. Così, diventa tutto più facile. Tutto quello che gli viene proposto, riesce a trasformarlo in oro. Da tifoso della Lazio, spero che continui a lungo su questi livelli. Campionato? Mi auguro che continui così fino alla fine, è più bello. Mi dispiace per il Napoli, per la confusione che c’è, è una cosa assurda. Non si sa cosa possa succedere, è tutto da vedere, si segue sicuramente più volentieri. Atalanta? Anche se ha delle mancanze, ha una mentalità vincente. La Juve ha una qualità che non è facile per nessuno affrontarla. Spero che la Dea faccia una partita importante”.

