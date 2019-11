Lazio, il nuovo tatuaggio di Milinkovic dedicato ai fratelli - FT

Nella giornata di ieri, Sergej Milinkovic-Savic ha ultimato il suo nuovo tatuaggio in uno studio della Capitale. Il disegno è composto da due orologi intrecciati che contengono i nomi di Vanja e Jana, i fratelli minori del ‘Sergente’. Il primo è il portiere di proprietà del Torino, oggi in prestito allo Standard Liegi, mentre la seconda gioca a basket, ricalcando le orme della madre Milana, ex campionessa della pallacanestro serba. I tre sono molto legati tra loro, e non perdono occasione per vedersi appena gli impegni lo consentono. Un legame che il centrocampista della Lazio ha voluto far diventare anche inchiostro su pelle.

