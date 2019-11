Calciomercato Lazio, Kumbulla per l'estate: il Verona spara alto

Quello di Marash Kumbulla è il nome che sta girando in orbita Lazio negli ultimi giorni. La scorsa settimana abbiamo contattato l'agente del difensore del Verona che ha smentito trasferimenti nella finestra di gennaio, ma ha aperto la volata per l'estate prossima. In tanti hanno bussato alla porta del presidente Setti, disponibili all'acquisto immediato e a concedere un prestito fino a fine stagione. Tare ha alzato il livello di attenzione, la nazionalità del ragazzo può rappresentare una pista preferenziale. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la valutazione del ragazzo è schizzata in alto, addirittura intorno ai 15-20 milioni di euro. Con il Verona i rapporti sono ottimi, come testimonia la recente operazione Caceres, e un accordo si può trovare. Il tempo a disposizione è parecchio, c'è da battere una concorrenza sempre più alta.

