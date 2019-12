Lazio, porta blindata: nei 5 clean sheet sempre la stessa difesa in campo

La Lazio segna con grande facilità, ma segnali positivi arrivano anche dalla difesa. Inzaghi ha trovato il giusto equilibrio nel reparto arretrato, i biancocelesti subiscono meno reti e rimangono lucidi per difendere i pali di Strakosha. Con l'Udinese è arrivato il quinto clean sheet del campionato, primato in Serie A. Come riporta Lazio Page, c'è un particolare degno di nota: tutte e 5 le gare in cui la Lazio non ha subito reti, hanno visto schierati in difesa Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Solamente in Lazio - Torino i tre dietro sono leggermente cambiati, con Patric al posto di Luiz Felipe. Insomma, alcuni giocatori stanno diventando una garanzia. Sognare non è proibito.

