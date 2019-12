Lazio - Udinese, le pagelle dei quotidiani: Milinkovic, Luis Alberto e Immobile sugli scudi

Praticamente una festa Lazio - Udinese, agli uomini di Inzaghi basta una frazione per fare il bello e il cattivo tempo. Quasi mai veramente impegnato Strakosha, merito di una difesa solida e di un bel rientro di Luiz Felipe. Sulle fasce Lazzari mette il turbo e Lulic gioca una partita di altri tempi, superlative poi le prestazioni in mezzo al campo di Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Rialza il tiro Correa, più che positivo in questa domenica pomeriggio, mentre Immobile continua la sua scalata alla storia. Dopo le pagelle de Lalaziosiamonoi, ecco i voti che i principali quotidiani sportivi hanno assegnato ai biancocelesti.

CORRIERE DELLO SPORT - Strakosha 6, Luiz Felipe 7, Acerbi 6,5, Radu 6,5, Lazzari 7, Milinkovic-Savic 7,5, Leiva 7 (75' Cataldi 6), Luis Alberto 7,5 (80' Anderson 6), Lulic 7 (64' Jony 6), Correa 7, Immobile 8, Inzaghi 7.

GAZZETTA DELLO SPORT - Strakosha 6, Luiz Felipe 6, Acerbi 6, Radu 6, Lazzari 7, Milinkovic-Savic 7, Leiva 6,5 (75' Cataldi 6), Luis Alberto 7 (80' Anderson sv), Lulic 6,5 (64' Jony 6), Correa 7, Immobile 7,5, Inzaghi 7.

IL MESSAGGERO - Strakosha 6, Luiz Felipe 6,5, Acerbi 6,5, Radu 6,5, Lazzari 7, Milinkovic-Savic 7, Leiva 6,5 (75' Cataldi 6,5), Luis Alberto 7,5 (80' Anderson sv), Lulic 6,5 (64' Jony 6), Correa 7,5, Immobile 8, Inzaghi 7.

IL TEMPO - Strakosha 6, Luiz Felipe 6,5, Acerbi 6,5, Radu 6,5, Lazzari 7, Milinkovic-Savic 7, Leiva 6,5 (75' Cataldi sv), Luis Alberto 7,5 (80' Anderson sv), Lulic 6,5 (64' Jony 5,5), Correa 7, Immobile 7,5, Inzaghi 7,5.

FORMELLO, OGGI LA RIPRESA

NUMERI DA URLO PER IMMOBILE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE