FORMELLO - Lazio, oggi la ripresa: Marusic verso il rientro, dubbio Patric

FORMELLO - Niente riposo, bisogna preparare l'anticipo di sabato prossimo con la Juventus. La Lazio tornerà questa mattina ad allenarsi (ore 11). Poi una seduta al giorno fino alla rifinitura di venerdì pomeriggio. In infermeria ci sono Marusic (vicino al rientro, ha cominciato un lavoro di corsa differenziato), Lukaku (versamento al ginocchio, vanno valutati i tempi di recupero e il protocollo riabilitativo) e Patric, che si è fermato giovedì nei minuti finali con il Cluj per un problema al polpaccio. Possibile elongazione, dovrebbe aver evitato lo stiramento. È comunque in dubbio per la Juve. Da valutare Leiva, uscito con l'Udinese per un risentimento muscolare. Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave.

