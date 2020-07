Lazio, Pres. Buccioni sfotte i romanisti: "Scenari diversi dal 26 maggio"

7 giugno o 22 luglio? Il mistero sulla nascia dell'A.S. Roma è destinato a rimanere, com'è destinato anche a rimanere il divario tra le due tifoserie della capitale. I giallorossi hanno invaso nella notte piazza di Spagna occupando la scalinata di Trinità dei Monti con dei teloni giallorossi.

In passato però già qualcuno aveva festeggiato nel cuore della capitale. In quel caso, nel 2013, i tifosi della Lazio gioivano per il trofeo conquistato ai danni dei cugini. I laziali si ritrovarono in migliaia in centro alla luce del sole facendo diventare la scalinata un mare celeste. Il presidente della Polisportiva biancoceleste Antonio Buccioni ha messo a confronto le due situazioni commentando su Facebook: "Scenari diversi". Se si dovesse infatti giocare a 'trova le differenze' (l'estate aiuta a calarsi nel celebre gioco de La Settimana Enigmistica), oltre alla luce sprigionata portata dai colori laziali e le tenebre colme di giallorosso, si noterebbe anche il trofeo portato in trionfo da Christian Brocchi. Una coppa, dall'altra parte, manca da oltre 12 anni.