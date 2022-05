Lazio Primavera, Etienne Tare: “Le nostre strade si separeranno” - FT

La Lazio Primavera ha concluso la stagione senza riuscire a centrare la promozione nella massima serie giovanile. L'anno prossimo sarà ancora Primavera 2, ma con tanti nuovi interpreti. Parecchi biancocelesti, infatti, hanno raggiunto un'età importante e sono pronti a farsi le ossa in prestito in giro per l'Italia. Tra questi potrebbe esserci Etienne Tare, attaccante classe 2002 figlio del ds Igli, che sui social ha scritto: "Oggi è terminato un altro capitolo della mia piccola carriera, con molti di voi sono cresciuto insieme, più di 15 anni che giochiamo insieme e purtroppo con tanti di voi le strade si separeranno. Vi volevo ringraziare per questo bellissimo anno passato insieme a voi e vi auguro il meglio a tutti! In bocca al lupo ragazzi".