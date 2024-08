Lazio, primi tre punti in campionato: la soddisfazione di Tchaouna - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio porta a casa i primi tre punti del campionato battendo all'esordio 3-1 il Venezia. Ottima prova da parte degli uomini di Baroni che si impongono nonostante lo svantaggio iniziale. Prima apparizione ufficiale in maglia biancoceleste per Tchaouna subentrato nella ripresa. A due giorni di distanza dal match, l'attaccante francese ha espresso tutta la sua soddisfazione sui social. "Tre punti importanti per il debutto in campionato", ha scritto su Instagram l'ex Salernitana.