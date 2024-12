Lazio, prosegue la vendita dei biglietti per Atalanta e derby: il punto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si prepara ad affrontare il Lecce in trasferta, pronta ad archiviare la debacle contro l'Inter a inizio settimana. Come sempre ci saranno i tifosi al fianco della squadra, che a più di 24 ore dalla sfida con i pugliesi stanno mandando sold out il settore ospiti, come praticamente ogni trasferta di cui non è stata vietata la vendita. Non c'è solo il Lecce, però: mancano tre giornate al termine del girone di andata e oltre al match con i pugliesi, alla Lazio aspetta quello con l'Atalanta in casa e il derby il 5 gennaio.

La vendita dei biglietti procede anche per queste due partite: come scrive il Corriere dello Sport, per l'incontro con la Dea, in programma il 28 dicembre alle 20.45 all'Olimpico, sono stati staccati circa 8000 tagliandi (da aggiungere a 29036 abbonati), mentre per il derby è in corso la prelazione agli abbonati che ha portato ad ora a 12700 biglietti, ma da domenica 22 scatterà la vendita libera per tutti.